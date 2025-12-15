Salon Dynamik Wasselonne

Salon Dynamik

Salon Dynamik : RDV pour une 4e édition en 2026 !

Le Salon Dynamik, organisé par la Communauté de Communes de la Mossig et du Vignoble, qui a connu une belle fréquentation en 2025 avec plus de 3000 visiteurs, revient en 2026.

L’évènement prendra ses quartiers au Complexe Multisports à Wasselonne, rue des Colchiques, les 6, 7 et 8 février prochains.

A l’instar des précédentes éditions, le Salon accueillera des artisans et commerçants locaux aux savoir-faire diversifiés. Charpentier, décorateur, chauffagistes, cuisiniste ou encore créatrice d’abat-jours, herboriste, photographe… compteront parmi les professionnels présents. Plus de 50 exposants sont attendus.

Qu’il s’agisse de profiter de l’éclairage de professionnels du secteur de l’énergie, obtenir des conseils d’aménagement, trouver des idées déco, ou de cadeaux pour la St Valentin, autant de bonnes raisons de vous rendre au Salon Dynamik !

Samedi et dimanche, à l’heure du déjeuner, la Ferme de Louise , table de Hohengoeft, déménage dans les cuisines du Complexe Multisports et vous accueille dans l’espace de restauration aménagé pour l’occasion. Vous pourrez, en famille ou entre amis, venir vous régaler d’une cuisine généreuse et de pâtisseries gourmandes.

Animations, démonstrations, tombola… viendront ponctuer ces 2 jours et demi.

Programme complet et toutes les informations utiles sur : https://www.mossigvignoble.fr/salon-dynamik/

Horaires de la manifestation :

vendredi 6 février : 13h00-18h00

samedi 7 février : 10h00-18h00

dimanche 8 février : 10h00-18h00

Rue des Colchiques Wasselonne 67310 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 59 12 10

