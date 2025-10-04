Salon Émergence Nature, bien-être, création La Filature Retournac

La Filature 13 allée des Platanes Retournac Haute-Loire

Début : 2025-10-04 10:00:00

fin : 2025-10-05 18:00:00

2025-10-04

Venez rencontrer, découvrir, vibrer, expérimenter. Le Salon Émergence vous ouvre ses portes pour une première édition pleine de promesses.

La Filature 13 allée des Platanes Retournac 43130 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 41 00 mairie@ville-retournac.fr

English :

Come meet, discover, thrill and experience. The Salon Émergence opens its doors to you for a first edition full of promise.

German :

Kommen Sie, um zu treffen, zu entdecken, zu vibrieren und zu experimentieren. Der Salon Émergence öffnet seine Türen für eine erste Ausgabe voller Versprechungen.

Italiano :

Venite a conoscere, scoprire, sperimentare ed emozionare. Il Salon Émergence vi apre le porte per una prima edizione ricca di promesse.

Espanol :

Venga a conocer, descubrir, experimentar y emocionarse. Salon Émergence le abre sus puertas para una primera edición llena de promesas.

