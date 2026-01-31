Salon Emmaüs Bourgogne Franche-Comté

Salle Pourny Pontarlier Doubs

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 09:00:00

fin : 2026-04-25 18:00:00

Date(s) :

2026-04-25

Organisé par Emmaüs Pontarlier.

Pour la première fois, les 20 groupes Emmaüs BFC, acteurs incontournables de la lutte contre la pauvreté , exposent à Pontarlier. En participant à ce salon, vous soutenez les actions solidaires appui aux projets d’Emmaüs international et création d’une plateforme de récupération de matériel. .

Salle Pourny Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 46 65 91 emmaus.pontarlier@wanadoo.fr

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English : Salon Emmaüs Bourgogne Franche-Comté

L’événement Salon Emmaüs Bourgogne Franche-Comté Pontarlier a été mis à jour le 2026-03-19 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS