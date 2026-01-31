Salon Emmaüs Bourgogne Franche-Comté Pontarlier
Salon Emmaüs Bourgogne Franche-Comté Pontarlier samedi 25 avril 2026.
Salon Emmaüs Bourgogne Franche-Comté
Salle Pourny Pontarlier Doubs
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 09:00:00
fin : 2026-04-25 18:00:00
Date(s) :
2026-04-25
Organisé par Emmaüs Pontarlier.
Pour la première fois, les 20 groupes Emmaüs BFC, acteurs incontournables de la lutte contre la pauvreté , exposent à Pontarlier. En participant à ce salon, vous soutenez les actions solidaires appui aux projets d’Emmaüs international et création d’une plateforme de récupération de matériel. .
Salle Pourny Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 46 65 91 emmaus.pontarlier@wanadoo.fr
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English : Salon Emmaüs Bourgogne Franche-Comté
L’événement Salon Emmaüs Bourgogne Franche-Comté Pontarlier a été mis à jour le 2026-03-19 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS