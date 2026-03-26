Salon Emploi Jeunes Thionville

Salon Emploi Jeunes

Rue du Général Walker Thionville Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi Lundi 2026-06-01 13:30:00

fin : 2026-06-01 18:00:00

Date(s) :

2026-06-01

La Ville de Thionville organise la première édition du Salon Emploi Jeunes, un événement dédié à l’orientation, à la formation et à l’insertion professionnelle des jeunes.

Ce salon résulte de la fusion du Salon de l’apprentissage et de l’alternance avec le Forum Jobs d’été afin de proposer un rendez-vous unique permettant aux jeunes de rencontrer en un seul lieu les acteurs de l’emploi et de l’accompagnement.

Destiné aux lycéens, étudiants ainsi qu’aux jeunes en recherche de leur premier emploi, notamment dès l’âge de 16 ans, ce salon a pour objectif de faciliter l’accès aux opportunités d’apprentissage, d’alternance, de jobs d’été ou d’emplois étudiants.

Plusieurs entreprises de secteurs d’activité différents seront présentes afin d’offrir une diversité d’opportunités aux jeunes et de favoriser la découverte de multiples métiers.

De nombreux partenaires seront mobilisés pour informer et accompagner les jeunes dans leurs démarches France Travail, Mission Locale, École de la deuxième chance, AFPA, Chambre de Métiers et de l’Artisanat, CIO, CAP Emploi, ainsi que l’association La Relève pour l’image professionnelle et APOLOJ pour les questions liées au logement.

Le salon proposera également des animations, démonstrations métiers et ateliers numériques afin de rendre le parcours des jeunes à la fois utile et interactif.Tout public

0 .

Rue du Général Walker Thionville 57100 Moselle Grand Est +33 3 82 82 25 25 contact@mairie-thionville.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The City of Thionville is organizing the first Salon Emploi Jeunes, an event dedicated to guidance, training and professional integration for young people.

The fair is the result of the merger of the Salon de l?apprentissage et de l?alternance (apprenticeship and work-study fair) with the Forum Jobs d?été (summer jobs forum), to offer a unique opportunity for young people to meet all the players involved in employment and support in a single venue.

Aimed at high-school and university students, as well as young people looking for their first job, especially from the age of 16, the fair aims to facilitate access to apprenticeship, work-study, summer job and student employment opportunities.

A number of companies from different sectors will be on hand to offer a variety of opportunities for young people, and to help them discover a wide range of professions.

Numerous partners will be on hand to provide information and support for young people: France Travail, Mission Locale, École de la deuxième chance, AFPA, Chambre de Métiers et de l?Artisanat, CIO, CAP Emploi, as well as the association La Relève for professional image and APOLOJ for housing issues.

The show will also feature events, trade demonstrations and digital workshops to make young people?s career paths both useful and interactive.

L’événement Salon Emploi Jeunes Thionville a été mis à jour le 2026-03-24 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME