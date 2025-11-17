Salon en ligne « La semaine de l’industrie en IDF, les entreprises recrutent » du 17 au 28 novembre Agence Choisy-le-Roi Choisy-le-Roi

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-17T08:00:00+01:00 – 2025-11-17T16:00:00+01:00

Fin : 2025-11-17T08:00:00+01:00 – 2025-11-17T16:00:00+01:00

France travail de Choisy le roi vous invite à entrer sur le Salon En Ligne La semaine de l’industrie en IDF pour vous permettre : De découvrir les nombreuses opportunités d’emploi dans la filière de l’industrie De rencontrer facilement l’entreprise THALES AEROSPACE qui recrute immédiatement Trouvez votre emploi en quelques clics et sans vous déplacer ! Conçu sur le même modèle qu’un salon de recrutement physique, avec ses stands, ses échanges recruteurs, des offres d’emploi le salon en ligne de

