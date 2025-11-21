Salon En route pour Noël ! Valexpo Oyonnax
Salon En route pour Noël ! Valexpo Oyonnax vendredi 21 novembre 2025.
Salon En route pour Noël !
Valexpo 88 cours de Verdun Oyonnax Ain
Tarif : 2 – 2 – 2 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-21
fin : 2025-11-23
Date(s) :
2025-11-21
Commencez votre plongée dans l’univers magique des fêtes de fin d’année avec le retour du salon EN ROUTE POUR NOËL ! Décoration, jouets, bijoux, produits de beauté ou gastronomie, tous les goûts seront comblés !
.
Valexpo 88 cours de Verdun Oyonnax 01100 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 77 35 96 valexpo@oyonnax.fr
English : Christmas Flavour and Colour Show
Start your dive into the magical world of the holiday season with the return of the « EN ROUTE POUR NOËL » show! Decoration, toys, jewelry, beauty products or gastronomy, all tastes will be satisfied!
German : Salon des saveurs et couleurs de Noël
Beginnen Sie Ihren Ausflug in die magische Welt der Weihnachtszeit mit der Rückkehr der Messe « EN ROUTE POUR POUR NOËLL »! Ob Dekoration, Spielzeug, Schmuck, Kosmetik oder Gastronomie für jeden Geschmack ist etwas dabei!
Italiano : Salon des saveurs et couleurs de Noël
Iniziate il vostro viaggio nel magico mondo delle feste con il ritorno della fiera « EN ROUTE POUR NOËL »! Che si tratti di decorazioni, giocattoli, gioielli, prodotti di bellezza o gastronomia, ce n’è per tutti i gusti!
Espanol : Salon des saveurs et couleurs de Noël
Inicie su viaje al mundo mágico de las fiestas con el regreso de la feria « EN ROUTE POUR NOËL » Ya sea decoración, juguetes, joyas, productos de belleza o gastronomía, ¡hay para todos los gustos!
L’événement Salon En route pour Noël ! Oyonnax a été mis à jour le 2025-08-28 par Office de Tourisme du Haut-Bugey