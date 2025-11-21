Salon En route pour Noël ! Valexpo Oyonnax

Salon En route pour Noël !

Valexpo 88 cours de Verdun Oyonnax Ain

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Date :

Début : 2025-11-21

fin : 2025-11-23

Date(s) :

2025-11-21

Commencez votre plongée dans l’univers magique des fêtes de fin d’année avec le retour du salon EN ROUTE POUR NOËL ! Décoration, jouets, bijoux, produits de beauté ou gastronomie, tous les goûts seront comblés !

Valexpo 88 cours de Verdun Oyonnax 01100 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 77 35 96 valexpo@oyonnax.fr

English : Christmas Flavour and Colour Show

Start your dive into the magical world of the holiday season with the return of the « EN ROUTE POUR NOËL » show! Decoration, toys, jewelry, beauty products or gastronomy, all tastes will be satisfied!

German : Salon des saveurs et couleurs de Noël

Beginnen Sie Ihren Ausflug in die magische Welt der Weihnachtszeit mit der Rückkehr der Messe « EN ROUTE POUR POUR NOËLL »! Ob Dekoration, Spielzeug, Schmuck, Kosmetik oder Gastronomie für jeden Geschmack ist etwas dabei!

Italiano : Salon des saveurs et couleurs de Noël

Iniziate il vostro viaggio nel magico mondo delle feste con il ritorno della fiera « EN ROUTE POUR NOËL »! Che si tratti di decorazioni, giocattoli, gioielli, prodotti di bellezza o gastronomia, ce n’è per tutti i gusti!

Espanol : Salon des saveurs et couleurs de Noël

Inicie su viaje al mundo mágico de las fiestas con el regreso de la feria « EN ROUTE POUR NOËL » Ya sea decoración, juguetes, joyas, productos de belleza o gastronomía, ¡hay para todos los gustos!

L’événement Salon En route pour Noël ! Oyonnax a été mis à jour le 2025-08-28 par Office de Tourisme du Haut-Bugey