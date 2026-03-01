Salon Energie Habitat Colmar Colmar
Salon Energie Habitat Colmar Colmar vendredi 20 mars 2026.
Salon Energie Habitat Colmar
avenue de la Foire aux Vins Colmar Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-03-20 10:00:00
fin : 2026-03-23 18:00:00
Date(s) :
2026-03-20
Salon Energie Habitat
45ème SALON ÉNERGIE HABITAT
LE rendez-vous de l’habitat du Grand Est !
Vivez à l’heure de l’habitat et de votre confort !
Durant 4 jours, vous trouverez réponse à vos problématiques ainsi que les experts de l’habitat de la région qui sauront vous satisfaire.
Donnez vie à vos projets d’habitat Construction, rénovation, chauffage, isolation, aménagement extérieur, ameublement, décoration…
Retrouvez les experts de l’habitat de votre région à Colmar ! .
avenue de la Foire aux Vins Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 3 90 50 50 50 info@colmar-expo.fr
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English :
Salon Energie Habitat
L’événement Salon Energie Habitat Colmar Colmar a été mis à jour le 2026-03-13 par Office de tourisme de Colmar