Salon Epikurium, Brive-la-Gaillarde, Espace des 3 Provinces, Brive-la-Gaillarde

Salon Epikurium 27 – 30 mars Brive-la-Gaillarde, Espace des 3 Provinces Corrèze

entrée 1 jour 5€ / pass 3 jours 10€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-27T14:00:00+01:00 – 2026-03-27T19:00:00+01:00

Fin : 2026-03-30T09:00:00+02:00 – 2026-03-30T13:00:00+02:00

Dans une ambiance conviviale et élégante, venez découvrir les dernières tendances culinaires, des accords mets-vins sublimes et des produits d’exception qui font la réputation de notre terroir. Ce salon, totalement innovant en Corrèze, aura lieu à l’espace des Trois Provinces, au coeur de Brive-la- Gaillarde. Toutes les générations peuvent venir partager un moment de convivialité et profiter d’une expérience inoubliable, dans laquelle tradition et innovation se mélangeront.

Horaires :

Vendredi 27 mars : 14h-19h

Samedi 28 et Dimanche 29 mars : 10h-19h

Lundi 30 mars : 09h-13h (uniquement Espace Professionnels)

150 exposants / 20 ateliers / 0 concours

Entrée gratuite jusqu’à 16 ans (sur justificatif).

Ce salon est une invitation à explorer les saveurs, les savoir-faire et les innovations qui font la richesse de nos régions. Il s’adresse tant aux professionnels qu’aux amateurs éclairés, cherchant à approfondir leur connaissance et à partager leur passion pour l’oenologie, la gastronomie et l’artisanat. Toutes les infos sur le site du Salon EPIKURIUM.

Gastronomie

Sur notre stand Agence de l’Alimentation Nouvelle-Aquitaine, venez découvrir et déguster des produits emblématiques de nos terroirs : fraises label rouge, veau du Limousin IGP, bœuf limousin Label Rouge, agneau du Limousin IGP, beurre Charentes-Poitou AOP, Piment d’Espelette AOP…

Chaque jour, le chef Kevin Roman mettra ces produits à l’honneur lors de démonstrations culinaires en direct. Recettes, astuces et mise en valeur des saveurs régionales : un moment gourmand à partager en famille ou entre amis.

Un espace convivial pour savourer, échanger et mieux comprendre ce que signifie manger local et de saison.

Brive-la-Gaillarde, Espace des 3 Provinces 16 Avenue Jacques et Bernadette Chirac 19100 Brive-la-Gaillarde Brive-la-Gaillarde 19100 Malemort-sur-Corrèze Corrèze Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.billetweb.fr/salon-epikurium »}] [{« link »: « https://www.epikurium.fr/ »}]

Arts de la table, oenologie, gastronomie et artisanat salon brive