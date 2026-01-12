Salon Epikurium (Espace des trois provinces) Brive-la-Gaillarde

Salon Epikurium (Espace des trois provinces)

Avenue Bernadette et Jacques Chirac Brive-la-Gaillarde Corrèze

Début : 2026-03-27

fin : 2026-03-30

Salon Epikurium dédié aux arts de la table.

L’œnologie, la gastronomie et l’art de la table seront à l’honneur.

Diner inspiration autour du Portugal.

Parmi les chefs le parrain Norbert Tarayre, invitée Noémie Honiat.

Participation de 150 exposants, 57 animations, 20 ateliers.

Restaurant permanent sur place.

Le 27, 28, 29 et 30 mars.

Réservation: https://www.billetweb.fr/salon-epikurium .

Avenue Bernadette et Jacques Chirac Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 26 18 87

