Salon équestre Cheval Expo Parc des Expositions Metz

Parc des Expositions Parc des Expositions de Metz Métropole, rue de la Grange aux bois, BP 45059 Metz Moselle

Début : Dimanche Vendredi 2026-01-23 08:30:00

fin : 2026-01-25 19:00:00

2026-01-23 2026-01-24 2026-01-25

Le grand rendez-vous équestre du Grand Est s’installe pour trois jours à Metz.

Cheval Expo propose des compétitions de saut d’obstacles et de dressage, des spectacles équestres variés (voltige, western, pony games), un village d’exposants dédiés aux sports hippiques (matériel d’équitation, alimentation, soins pour chevaux) et de nombreuses animations pour petits et grands. Les passionnés de chevaux, qu’ils soient professionnels du monde équestre ou simples cavaliers amateurs, y trouveront une ambiance festive et de quoi vivre pleinement leur passion.

Les animaux sont autorisés au salon, tenus en laisse.Tout public

English :

The Grand Est’s major equestrian event moves to Metz for three days.

Cheval Expo features show jumping and dressage competitions, a variety of equestrian shows (acrobatics, western, pony games), a village of exhibitors dedicated to equestrian sports (riding equipment, feed, horse care) and numerous events for young and old alike. Whether you’re a professional equestrian or just an amateur rider, you’ll find a festive atmosphere and everything you need to live your passion to the full.

Pets are allowed on a leash.

