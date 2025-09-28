Salon et foire aux livres Fameck
Salon et foire aux livres Fameck dimanche 28 septembre 2025.
Salon et foire aux livres
2 rue de Touraine Fameck Moselle
Gratuit
Début : Dimanche Dimanche 2025-09-28 14:00:00
fin : 2025-09-28 18:00:00
Rencontre avec une cinquantaine d’auteurs, animations pour tous sur le thème de l’Asie. Démonstrations danse du Tigre !Tout public
2 rue de Touraine Fameck 57290 Moselle Grand Est +33 3 82 54 42 60 mediatheque@ville-fameck.fr
English :
Meet some 50 authors and enjoy Asian-themed entertainment for all. Tiger dance demonstrations!
German :
Treffen mit ca. 50 Autoren, Animationen für alle zum Thema Asien. Vorführungen Tigertanz!
Italiano :
Incontrate una cinquantina di autori e godetevi una serie di attività a tema asiatico. Dimostrazioni di danza della tigre!
Espanol :
Conozca a medio centenar de autores y disfrute de diversas actividades de temática asiática. Demostraciones de danza del tigre
