Salon et foire aux livres Fameck

Salon et foire aux livres

2 rue de Touraine Fameck Moselle

Gratuit



Début : Dimanche Dimanche 2025-09-28 14:00:00

fin : 2025-09-28 18:00:00

2025-09-28

Rencontre avec une cinquantaine d’auteurs, animations pour tous sur le thème de l’Asie. Démonstrations danse du Tigre !Tout public

2 rue de Touraine Fameck 57290 Moselle Grand Est +33 3 82 54 42 60 mediatheque@ville-fameck.fr

English :

Meet some 50 authors and enjoy Asian-themed entertainment for all. Tiger dance demonstrations!

German :

Treffen mit ca. 50 Autoren, Animationen für alle zum Thema Asien. Vorführungen Tigertanz!

Italiano :

Incontrate una cinquantina di autori e godetevi una serie di attività a tema asiatico. Dimostrazioni di danza della tigre!

Espanol :

Conozca a medio centenar de autores y disfrute de diversas actividades de temática asiática. Demostraciones de danza del tigre

