Salon et marché de la saint-Valentin

Espace de l’Evel, Remungol Évellys Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-01

fin : 2026-02-01

Date(s) :

2026-02-01

Artisan créateur, producteur, vdi , tatoueur, perceur, strass dentaire, massage, onglerie, conseil en maquillage, soin…

De 8h à 18h

Entrée 1 euros, gratuit moins de 12 ans

Organisation Breizhanim56 .

Espace de l’Evel, Remungol Évellys 56500 Morbihan Bretagne +33 6 07 36 09 45

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Salon et marché de la saint-Valentin Évellys a été mis à jour le 2026-01-10 par OT CENTRE MORBIHAN COMMUNAUTE