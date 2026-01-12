Salon et marché de la saint-Valentin Évellys

Salon et marché de la saint-Valentin

Espace de l’Evel, Remungol Évellys Morbihan

2026-02-01

Artisan créateur, producteur, vdi , tatoueur, perceur, strass dentaire, massage, onglerie, conseil en maquillage, soin…
De 8h à 18h
Entrée 1 euros, gratuit moins de 12 ans
Organisation Breizhanim56   .

Espace de l’Evel, Remungol Évellys 56500 Morbihan Bretagne +33 6 07 36 09 45 

