Salon et marché de la saint-Valentin Évellys
Salon et marché de la saint-Valentin Évellys dimanche 1 février 2026.
Salon et marché de la saint-Valentin
Espace de l’Evel, Remungol Évellys Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-01
fin : 2026-02-01
Date(s) :
2026-02-01
Artisan créateur, producteur, vdi , tatoueur, perceur, strass dentaire, massage, onglerie, conseil en maquillage, soin…
De 8h à 18h
Entrée 1 euros, gratuit moins de 12 ans
Organisation Breizhanim56 .
Espace de l’Evel, Remungol Évellys 56500 Morbihan Bretagne +33 6 07 36 09 45
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Salon et marché de la saint-Valentin Évellys a été mis à jour le 2026-01-10 par OT CENTRE MORBIHAN COMMUNAUTE