Salon et spectacles du Paranormal Quai de la Réunion Le Havre

Salon et spectacles du Paranormal

Quai de la Réunion Carré des Docks Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-11-22

fin : 2025-11-23

Date(s) :

2025-11-22

Pour la première fois et en exclusivité, découvrez L’incroyable spécimen de Roswell dans un caisson en verre sous haute surveillance. Pour accompagner l’événement, le Musée de l’Étrange et son Cabinet des Curiosités vous présenteront plus de 150 objets insolites.

Sans oublier le salon du Paranormal avec 80 exposants et 30 conférences et spectacles.

Programme

– Spectacles

Spectacle d’hypnose (séance en direct live) assistez au spectacle grand public d’hypnose le plus incroyable et si vous le souhaitez, vous pourrez y participer (durée 1h15).

Spectacle de magie (séance en direct live) assistez au spectacle grand public du célèbre Omega Hypnosia (durée 45 mn).

Spectacle de mentalisme (séance en direct live) participez à la grande expérience de mentalisme en direct (durée 1h).

– Conférences Témoignages Débats

Accompagnés d’experts et de scientifiques éminents dans divers domaines, nous vous invitons à vivre une expérience hors du commun lors de nos conférences débats en plongeant dans des témoignages authentiques de personnes ayant vécu des expériences paranormales troublantes. Un événement interactif qui vous permettra également de prendre la parole et de débattre autour de sujets tels que

> EMI (Expériences de Mort Imminente). Vous assisterez aux témoignages d’expériences vécues lors de situations critiques, impliquant des sorties du corps, des visions de tunnel et de lumière ainsi que des rencontres avec des défunts.

> Ufologie (OVNI Crops Circle Rencontre du 3ème Type) Grande conférence sur l’histoire des OVNIS, les preuves de l’existence de la vie ailleurs. Sommes-nous seuls dans l’univers ? D’où viennent-ils ? Sont-ils parmi nous ?

> Fantômes et apparitions (Châteaux et Demeures hantés) Vous découvrirez des enquêtes paranormales qui ont permis d’identifier et d’expliquer certaines manifestations d’esprits ou d’entités dans des châteaux et demeures habités mais aussi abandonnés.

> Contacts défunts (séances en direct live) vous assisterez à des séances de contacts avec les défunts et vous pourrez, si vous le souhaitez, participer à cette expérience incroyable qui tente à prouver que nos proches disparus pourraient être toujours présents (durée 45 mn).

D’autres conférences et débats seront à l’ordre du jour dans différentes salles ! Conférence sur les fantômes, TCI (Trans communication instrumentale),

sumériens, contacts défunts, voyance en séance collective.

– Arts Divinatoires (consultations sur place) explorez votre développement personnel et la connaissance de soi avec des astrologues, des numérologues. Interrogez votre destin avec des cartomanciens, voyants et médiums… Laissez-vous guider par les étoiles et les mystères qui vous entourent !

– Exposants spécialisés Explorez les stands dédiés aux thèmes du paranormal où vous trouverez des exposants proposant une variété de produits et services, consultez des voyants et médiums expérimentés, rencontrez des chercheurs de fantômes, plongez dans le monde du spiritisme, explorez les EMI et la science paranormale. De plus, des exposants vous présenteront des minéraux et fossiles fascinants.

– Ateliers Profitez des ateliers hypnose tout au long de la journée ainsi que des ateliers découverte du Tarot et bien d’autres surprises encore… Au Salon du

Paranormal, vous serez immergés dans des récits captivants qui susciteront des questions sur l’existence d’un monde au-delà de notre perception habituelle. Découvrez également les dernières avancées et perspectives dans ces domaines énigmatiques. Préparez-vous à une expérience hors du commun où les frontières de la réalité se brouillent et où l’inexpliqué prend vie !

Préparez-vous à une expérience hors du commun où les frontières de la réalité se brouillent et où l’inexpliqué prend vie !

Interdit au moins de 16 ans. .

Quai de la Réunion Carré des Docks Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 92 52 52

English : Salon et spectacles du Paranormal

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Salon et spectacles du Paranormal Le Havre a été mis à jour le 2025-11-03 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie