Salon et Spectacles du Paraormal Parc des expositions Limoges Limoges

Début : 2026-02-28

fin : 2026-02-28

2026-02-28 2026-03-01

Pour la première fois et en exclusivité, découvrez “L’Incroyable Spécimen de Roswell”, présenté dans un caisson en verre sous haute surveillance. Le Musée de l’Étrange et son Cabinet des Curiosités exposeront plus de 100 objets insolites. L’événement accueille également un grand Salon du Paranormal avec exposants, conférences, débats et spectacles en direct. Au programme hypnose et mentalisme interactifs, conférences sur les EMI, l’ufologie, les fantômes, les contacts avec les défunts, témoignages, enquêtes et échanges avec le public. Arts divinatoires, ateliers (hypnose, tarot…), minéraux, fossiles et voyance complètent cette immersion unique aux frontières du réel.

Événement réservé aux plus de 12 ans. .

Parc des expositions Limoges Boulevard Robert Schuman Limoges 87100 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

