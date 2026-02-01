Salon expo minéraux, fossiles et bijoux

Monnaie Indre-et-Loire

2026-02-28

2026-03-01

2026-02-28

39ème salon expo vente et échanges de minéraux, fossiles et bijoux pour tous les passionnés de géologie, minéralogie et préhistoire.

Nouvelle édition du salon expo vente et échanges de minéraux, fossiles et bijoux pour permettre aux passionnés de géologie, minéralogie et préhistoire d’acheter ou d’échanger des fossiles et des minéraux pour leur collection personnelle. Une quinzaine d’exposants de toute la France présenteront des minéraux divers, rares et du monde entier, ainsi que des fossiles que les amateurs sauront apprécier. Exposition sur les Brachiopodes. Buvette et restauration sur place. 2 .

Monnaie 37380 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

37th exhibition sale and exchange of minerals, fossils and jewelry for all geology, mineralogy and prehistory enthusiasts. 2024 theme: Fossil plants .

