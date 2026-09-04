Informations pratiques

Mésanger

Salon « Faites-vous plaisir »

Complexe Phénix Mésanger Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 10:00:00

fin : 2026-10-04 18:00:00

Date(s) :

2026-10-03

Venez rencontrer les créateurs, artisans et vendeurs passionnés lors du salon « Faites-vous plaisir » le 03 et 04 octobre à Mésanger !

Sur place, vous pourrez également vous restaurer : de succulents hot-dogs, de belles salades à composer, des pancakes ainsi que des gaufres et le tout au bar !

Organisé par la Plume d’Orée. .

Complexe Phénix Mésanger 44522 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 45 99 24 16 laplumedoreeevents@gmail.com

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English :

Come meet passionate designers, artisans, and vendors at the « Faites-vous plaisir » fair on October 3 and 4 in Mésanger!

L’événement Salon « Faites-vous plaisir » Mésanger a été mis à jour le 2026-09-04 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis