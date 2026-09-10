Salon Family Centre des Expositions Le Mans
samedi 3 avril 2027 · Centre des Expositions · Le Mans
Informations pratiques
Le Mans
Salon Family
Centre des Expositions 1 Avenue du Parc des Expositions Le Mans Sarthe
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-04-03 10:00:00
fin : 2027-04-04 18:00:00
Date(s) :
2027-04-03
Deux jours dédiés aux 1 000 premiers jours de l’enfant avec conférences, ateliers pratiques, animations et bons plans pour accompagner les futurs et jeunes parents dans une ambiance bienveillante.
Les 10 et 11 avril 2027 au Centre des Expositions du Mans, vivez un week-end unique dédié aux 1000 premiers jours de votre enfant ateliers, exposants, conseils d’experts et bons plans pour bien démarrer la vie de famille.
Le Salon Family est ouvert à tous futur(s) parent(s), jeune(s) parent(s), familles avec enfants, mais aussi grands-parents, assistants maternels et professionnels de la petite enfance. Venez seul, en couple ou en famille ! .
Centre des Expositions 1 Avenue du Parc des Expositions Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire
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English :
Two days dedicated to the first 1,000 days of a child?s life, with conferences, practical workshops, entertainment and good deals to support future and young parents in a caring atmosphere.
L’événement Salon Family Le Mans a été mis à jour le 2026-08-31 par CDT72
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