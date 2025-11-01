Salon Figurines et Maquettes Clermont

Salon Figurines & Maquettes Clermont-de-l’Oise (19e édition)

Dates 1 & 2 novembre 2025

Lieu Salle André Pommery Clermont-de-l’Oise

Le rendez-vous des passionnés de modélisme et d’univers miniatures revient à Clermont ! Plus de 50 exposants vous feront voyager au travers de figurines, maquettes militaires, trains, bateaux, véhicules radiocommandés, monuments historiques, maisons de poupées et bien plus encore.

Au programme

• Expositions, démonstrations et échanges d’astuces entre passionnés

• Stands de vente

• Atelier de montage de maquettes pour enfants (gratuit) les enfants repartent avec leur création

• Vote du public pour élire le stand coup de cœur et remise de prix

• Activités pour toute la famille dentelle, bougies artisanales, scrapbooking et univers LEGO

• Samedi 14h-18h

• Dimanche 9h-12h 14h-17h

• Infos et réservations

03 44 50 06 68 | cal@pays-clermontois.fr

118 Avenue des Déportés Clermont 60600 Oise Hauts-de-France +33 3 44 50 06 68 cal@pays-clermontois.fr

English :

Figurines & Maquettes ? Clermont-de-l?Oise (19th edition)

Dates: November 1 & 2, 2025

Venue: Salle André Pommery ? Clermont-de-l?Oise

The rendezvous for model and miniature world enthusiasts returns to Clermont! Over 50 exhibitors will take you on a journey through miniatures, military models, trains, boats, radio-controlled vehicles, historical monuments, dolls? houses and much more.

On the program:

? Exhibitions, demonstrations and exchanges of tips between enthusiasts

? Sales stands

? Model-building workshop for children (free) ? children leave with their own creations

? Public vote for the stand of choice and prize-giving ceremony

? Activities for the whole family: lace, handmade candles, scrapbooking and LEGO world

? Saturday: 2-6pm

? Sunday: 9am-12pm 2pm-5pm

? Infos et réservations

03 44 50 06 68 | cal@pays-clermontois.fr

German :

Salon Figurines & Maquettes ? Clermont-de-l?Oise (19. Ausgabe)

Datum 1. & 2. November 2025

Veranstaltungsort: Salle André Pommery ? Clermont-de-l’Oise

Das Treffen der Liebhaber von Modellbau und Miniaturwelten kehrt nach Clermont zurück! Mehr als 50 Aussteller nehmen Sie mit auf eine Reise durch Figuren, Militärmodelle, Züge, Schiffe, ferngesteuerte Fahrzeuge, historische Denkmäler, Puppenhäuser und vieles mehr.

Auf dem Programm stehen

? Ausstellungen, Demonstrationen und Austausch von Tipps und Tricks unter Liebhabern

? Verkaufsstände

? Modellbau-Workshop für Kinder (kostenlos) ? die Kinder gehen mit ihren Kreationen nach Hause ?

? Publikumsabstimmung über den Lieblingsstand und Preisverleihung

? Aktivitäten für die ganze Familie: Klöppeln, handgefertigte Kerzen, Scrapbooking und LEGO-Welt

? Samstag: 14:00-18:00 Uhr

? Sonntag: 9h-12h 14h-17h

? Infos und Reservierungen

03 44 50 06 68 | cal@pays-clermontois.fr

Italiano :

Figurine e Maquettes ? Clermont-de-l’Oise (19a edizione)

Date: 1 e 2 novembre 2025

Luogo: Salle André Pommery ? Clermont-de-l’Oise

L’evento per gli appassionati di modellismo e miniature torna a Clermont! Più di 50 espositori vi accompagneranno in un viaggio tra miniature, modelli militari, treni, barche, veicoli radiocomandati, monumenti storici, case di bambola e molto altro ancora.

In programma:

? Mostre, dimostrazioni e scambi di suggerimenti tra appassionati

? Stand di vendita

? Laboratorio di costruzione di modelli per bambini (gratuito) ? I bambini escono con le loro creazioni

? Votazione pubblica per lo stand preferito e cerimonia di premiazione

? Attività per tutta la famiglia: merletti, candele fatte a mano, scrapbooking e mondo LEGO

? Sabato: 14.00-18.00

? Domenica: 9.00-12.00 14.00-17.00

? Informazioni e prenotazioni

03 44 50 06 68 | cal@pays-clermontois.fr

Espanol :

Figuritas y Maquetas ? Clermont-de-l’Oise (19ª edición)

Fechas: 1 y 2 de noviembre de 2025

Lugar: Sala André Pommery ? Clermont-de-l’Oise

Vuelve a Clermont el acontecimiento para los aficionados al mundo de las maquetas y las miniaturas Más de 50 expositores le harán viajar a través de miniaturas, maquetas militares, trenes, barcos, vehículos de radiocontrol, monumentos históricos, casas de muñecas y mucho más.

En el programa:

? Exposiciones, demostraciones e intercambio de consejos entre aficionados

? Puestos de venta

? Taller de modelismo para niños (gratuito) ? los niños se van con sus propias creaciones

? Votación pública del stand favorito y entrega de premios

? Actividades para toda la familia: encaje, velas artesanales, scrapbooking y mundo LEGO

? Sábado: de 14.00 a 18.00 horas

? Domingo: de 9.00 a 12.00 h. y de 14.00 a 17.00 h

? Información y reservas

03 44 50 06 68 | cal@pays-clermontois.fr

