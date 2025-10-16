Salon Fils croisés TARBES Tarbes
Salon Fils croisés TARBES Tarbes jeudi 23 avril 2026.
Salon Fils croisés
TARBES Bd du Président Kennedy Tarbes Hautes-Pyrénées
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-23 10:00:00
fin : 2026-04-26 18:00:00
Date(s) :
2026-04-23
Bienvenue au Salon des Arts du fil et des loisirs créatifs !
AU PROGRAMME
– Patchwork, Broderie, Dentelle, Tricot, Couture , Scrapbooking et quelques autres disciplines
– Expositions d’artistes (art textile)
– Ateliers de découverte ou de perfectionnement (toutes disciplines)
– Master-classes
– Créateurs
– Grand pôle commercial
80 exposants venus de toute la France et de l’étranger
> Prix de l’entrée valable les 4 jours
> Visitez le site internet du Salon Fils croisés et suivez l’actu sur Facebook (bloc Coordonnées)
.
TARBES Bd du Président Kennedy Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Welcome to the Salon des Arts du fil et des loisirs créatifs!
ON THE PROGRAM
– Patchwork, Embroidery, Lace, Knitting, Sewing, Scrapbooking and many other disciplines
– Artists’ exhibitions (textile art)
– Discovery and advanced workshops (all disciplines)
– Master-classes
– Designers
– Large shopping center
80 exhibitors from all over France and abroad
> Admission valid for 4 days
> Visit the Fils croisés website and follow us on Facebook (Contact us block)
L’événement Salon Fils croisés Tarbes a été mis à jour le 2026-03-10 par OT de Tarbes|CDT65