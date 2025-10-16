Salon Fils croisés TARBES Tarbes

Salon Fils croisés

TARBES Bd du Président Kennedy Tarbes Hautes-Pyrénées

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-23 10:00:00

fin : 2026-04-26 18:00:00

Date(s) :

2026-04-23

Bienvenue au Salon des Arts du fil et des loisirs créatifs !

AU PROGRAMME

– Patchwork, Broderie, Dentelle, Tricot, Couture , Scrapbooking et quelques autres disciplines

– Expositions d’artistes (art textile)

– Ateliers de découverte ou de perfectionnement (toutes disciplines)

– Master-classes

– Créateurs

– Grand pôle commercial

80 exposants venus de toute la France et de l’étranger

> Prix de l’entrée valable les 4 jours

> Visitez le site internet du Salon Fils croisés et suivez l’actu sur Facebook (bloc Coordonnées)

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TARBES Bd du Président Kennedy Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie

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English :

Welcome to the Salon des Arts du fil et des loisirs créatifs!

ON THE PROGRAM

– Patchwork, Embroidery, Lace, Knitting, Sewing, Scrapbooking and many other disciplines

– Artists’ exhibitions (textile art)

– Discovery and advanced workshops (all disciplines)

– Master-classes

– Designers

– Large shopping center

80 exhibitors from all over France and abroad

> Admission valid for 4 days

> Visit the Fils croisés website and follow us on Facebook (Contact us block)

L’événement Salon Fils croisés Tarbes a été mis à jour le 2026-03-10 par OT de Tarbes|CDT65