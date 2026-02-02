[SALON] Food Talent Parc des Expositions Rennes Saint-Jacques-de-la-Lande Lundi 9 mars, 09h00 Entrée libre sur inscription

L’Université de Rennes participe à l’événement Food Talent, venez nous rencontrer pour échanger sur vos projets.

**Le jeudi 12 mars prochain, l’Université de Rennes sera présente à l’événement Food Talent.**

Une journée dédiée aux échanges autour de vos projets de poursuite d’études, de reprise d’études et d’alternance.

**L’alternance à l’Université de Rennes, c’est près de 130 diplômes proposés, du Bac+2 au Bac+5, en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation.**

**BUT, Licence professionnelle, Master, diplôme d’ingénieur… l’alternance est accessible à tous les niveaux de formation et dans de nombreux domaines.**

Que vous soyez lycéen, étudiant ou actif en reconversion, venez découvrir les opportunités de formation en alternance à l’université et identifier le parcours le plus adapté à votre projet professionnel.

** Rendez-vous Hall 14 – Pôle Formation**

**Vous pourrez échanger avec nos équipes sur votre projet et assister à une conférence dédiée à l’alternance à l’université dans la zone de pitch.**

** Retrouvez toutes les informations sur la formation continue et l’alternance à l’Université de Rennes :**

[**https://formation-continue.univ-rennes.fr/**](https://formation-continue.univ-rennes.fr/https://formation-continue.univ-rennes.fr/)

https://pass.foodtalent.fr/form/profil

Parc des Expositions Rennes Saint-Jacques-de-la-Lande 35136 Ille-et-Vilaine



