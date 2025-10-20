Salon formation emploi Alsace Colmar
Salon formation emploi Alsace Colmar vendredi 30 janvier 2026.
Salon formation emploi Alsace
avenue de la Foire aux Vins Colmar Haut-Rhin
Début : Vendredi 2026-01-30 09:00:00
fin : 2026-01-31 18:00:00
2026-01-30
Le lieu incontournable pour réussir à tracer votre itinéraire professionnel !
Que vous soyez étudiant, lycéen, demandeur d’emploi, jeune diplômé, salarié ou futur créateur d’entreprise, ce salon est pour vous ! Quelles que soient vos interrogations, vous rendre à cet événement unique en Alsace, vous permettra de trouver des réponses. Plus de 300 exposants, des conférences spécialisées, des ateliers interactifs… le lieu incontournable pour réussi à tracer votre itinéraire professionnel. 0 .
avenue de la Foire aux Vins Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 3 90 50 50 50 info@colmar-expo.fr
English :
The place to be if you want to map out your career path!
German :
Der Ort, an dem Sie nicht vorbeikommen, wenn Sie Ihren beruflichen Weg erfolgreich planen wollen!
Italiano :
Il posto giusto per chi vuole tracciare il proprio percorso professionale!
Espanol :
El lugar ideal para trazar su trayectoria profesional
