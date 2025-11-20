Salon Formation Sup & métiers #61 ANOVA parc des expositons Alençon

Salon Formation Sup & métiers #61 Jeudi 20 novembre, 16h00 ANOVA parc des expositons Orne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-20T16:00:00 – 2025-11-20T16:30:00

Fin : 2025-11-20T16:00:00 – 2025-11-20T16:30:00

L’entreprise Normandie Roto Impression , présente ses métiers , ambassadeurs métiers témoignent de leur quotidien , venez découvrir les métiers autourr de l’impression du livre . #ambition #mixité des métiers

ANOVA parc des expositons 171 rue de bretagne 61000 Alençon Alençon 61000 Orne Normandie

Conf express métier : Territoire industrie