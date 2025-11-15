SALON FORMATIONS ET RECRUTEMENT EN ALTERNANCE Montpellier

SALON FORMATIONS ET RECRUTEMENT EN ALTERNANCE

Destiné aux lycéens et étudiants en quête d’une orientation professionnelle concrète, alliant formation et expérience en entreprise, le Salon formations et recrutement en alternance 2026 à Montpellier constitue un rendez-vous incontournable pour affiner son projet et construire un avenir solide.

Avec plus de 26 000 formations accessibles via Parcoursup, les choix d’orientation soulèvent de nombreuses interrogations démarches, candidatures, débouchés… Ce salon a pour objectif d’apporter des réponses claires et un accompagnement personnalisé.

Organisé en partenariat avec l’Académie de Montpellier, l’événement propose

des informations détaillées sur la diversité des formations en alternance,

des conseils pratiques pour réussir ses démarches sur Parcoursup, ses candidatures et ses entretiens,

un focus sur les secteurs qui recrutent et les perspectives d’emploi,

des rencontres avec des centres de formation, écoles, entreprises, CFA et anciens alternants,

des conférences, ateliers et stands animés par des professionnels et spécialistes de l’alternance. .

English :

Are you considering a work-study program, but aren’t sure which course to choose or which profession to pursue? Join us at the Salon de l’Etudiant apprentissage, alternance et métiers 2025 in Montpellier, an event dedicated not only to students looking for work-study programs and contracts, but also to middle-school students curious about careers, and high-school students, especially those in voca

German :

Sie denken über ein duales Studium nach, sind aber noch unschlüssig, welche Ausbildung Sie wählen oder welchen Beruf Sie ausüben möchten? Nehmen Sie am Salon de l’Etudiant apprentissage, alternance et métiers 2025 in Montpellier teil, einer Veranstaltung, die nicht nur Studenten auf der Suche nach dualen Studiengängen und Verträgen, sondern auch berufsinteressierten Mittelschülern und Gymnasiasten

Italiano :

Rivolto agli studenti delle scuole superiori e delle università alla ricerca di un percorso professionale concreto che combini formazione ed esperienza lavorativa, il Salone della formazione e del reclutamento 2026 Montpellier Work-linked è un evento imperdibile per affinare i propri piani e costruire un futuro solido.

Espanol :

¿Está pensando en una formación en alternancia pero no sabe qué carrera elegir o qué profesión ejercer? Ven a participar en el Salón del Estudiante Aprendizaje, Alternancia y Oficios 2025 de Montpellier, un evento dedicado no sólo a los estudiantes que buscan formación en alternancia y contratos laborales, sino también a los alumnos de secundaria con curiosidad por las profesiones y a los estudian

