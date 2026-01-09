Salon formations et recrutement en alternance Parc des Expositions Rennes Saint-Jacques-de-la-Lande Samedi 7 février, 09h30 Ille-et-Vilaine

Entrée libre sur inscription

Rencontrez l’Université de Rennes lors du salon formations et recrutement en alternance, le samedi 7 février 2026

Venez rencontrer l’Université de Rennes lors du salon formations et recrutement en alternance.

### Rendez-vous le samedi 7 février 2026, de 9h30 à 17h, au parc des expositions de Rennes.

L’alternance à l’Université de Rennes, c’est près de 130 diplômes proposés en contrat de professionnalisation ou d’apprentissage accessible à partir du Bac +2 à Bac +5 ! DEUST, BUT, licence professionnelle, master, diplôme d’ingénieur, l’alternance est proposée à tous les niveaux et dans les domaines.

Pour préparer votre visite, consultez l’annuaire des formations de l’Université de Rennes pour découvrir l’offre de formations en alternance et la page [** »L’alternance à l’université »**](https://formation-continue.univ-rennes.fr/et-si-lalternance-etait-votre-projet-pour-2026) pour télécharger le guide alternance.

Plus d’infos sur l’alternance : **formation-continue.univ-rennes.fr**

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-02-07T09:30:00.000+01:00

Fin : 2026-02-07T17:00:00.000+01:00

https://salon-formations-et-recrutement-en-alternance-rennes.salon.letudiant.fr/

Parc des Expositions Rennes parc expo rennes Saint-Jacques Aéroport Saint-Jacques-de-la-Lande 35136 Ille-et-Vilaine



