Salon formations et recrutement en alternance – Rennes Parc des expositions de Rennes Bruz Samedi 7 février 2026, 09h30 Ille-et-Vilaine

Gratuit

Le salon de l’étudiant de l’alternance de la région académique Bretagne

**Rencontrez l’Université de Rennes** lors du salon formations et recrutement en alternance, le samedi 7 février 2026, de 9h30 à 17h, au parc des expositions de Rennes, halls 2 et 3.

**L’alternance à l’Université de Rennes**, c’est près de 130 diplômes proposés en contrat de professionnalisation ou d’apprentissage accessible à partir du Bac +2 à Bac +5 ! DEUST, BUT, licence professionnelle, master, diplôme d’ingénieur, l’alternance est proposée à tous les niveaux et dans les domaines.

Pour préparer votre visite, consultez [l’annuaire des formations de l’Université de Rennes](https://formations.univ-rennes.fr/recherche?f%5B0%5D=regime_inscription%3A78) pour découvrir l’offre de formations en alternance et [la page « L’alternance à l’université »](https://formation-continue.univ-rennes.fr/lalternance-luniversite) pour télécharger le guide alternance.

Plus d’infos sur l’alternance : [formation-continue.univ-rennes.fr](https://formation-continue.univ-rennes.fr/)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-02-07T09:30:00.000+01:00

Fin : 2026-02-07T17:00:00.000+01:00

http://www.rennesparcexpo.fr https://salon-formations-et-recrutement-en-alternance-rennes.salon.letudiant.fr

Parc des expositions de Rennes Rennes Aéroport La Haie Gautrais 35172 Bruz Bruz 35170 Ille-et-Vilaine