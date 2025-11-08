Salon gastronomie et artisanat Saint-Ybard
Salon gastronomie et artisanat Saint-Ybard samedi 8 novembre 2025.
Salon gastronomie et artisanat
Salle polyvalente Saint-Ybard Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-08
fin : 2025-11-08
Date(s) :
2025-11-08 2025-11-09
Venez à la rencontre des producteurs et artisans présents sur le salon. L’occasion de préparer vos cadeaux de Noël dans une ambiance conviviale et gastronomique.
Planches apéro-tapas et dégustation de vins à partir de 10 € par personne (café offert pour chaque planche commandée) Planches disponibles le samedi soir de 18h à 21h et le dimanche de 11h à 18h. .
Salle polyvalente Saint-Ybard 19210 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 02 31 25 66 asso.apg@orange.fr
English : Salon gastronomie et artisanat
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Salon gastronomie et artisanat Saint-Ybard a été mis à jour le 2025-10-22 par Office de Tourisme Terres de Corrèze