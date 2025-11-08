Salon gastronomie et artisanat Saint-Ybard

Salle polyvalente Saint-Ybard Corrèze

Début : 2025-11-08

fin : 2025-11-08

2025-11-08 2025-11-09

Venez à la rencontre des producteurs et artisans présents sur le salon. L’occasion de préparer vos cadeaux de Noël dans une ambiance conviviale et gastronomique.

Planches apéro-tapas et dégustation de vins à partir de 10 € par personne (café offert pour chaque planche commandée) Planches disponibles le samedi soir de 18h à 21h et le dimanche de 11h à 18h. .

Salle polyvalente Saint-Ybard 19210 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 02 31 25 66 asso.apg@orange.fr

