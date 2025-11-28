Salon gastronomie & vins 2025 Orléans

Salon gastronomie & vins 2025

Rue Robert Schuman Orléans Loiret

Tarif : 7 EUR

7

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-11-28

fin : 2025-12-01

Date(s) :

2025-11-28

Venez apprécier lors du Salon Gastronomie et Vins d'Orléans, la qualité des productions locales, régionales, nationales et faire votre marché sur ce lieu unique ! 4 jours de gastronomie avec 250 exposants

Plus de 250 exposants, le Salon Gastronomie et Vins d'Orléans séduit chaque année avec plus de 20 000 visiteurs attendus.

Ce salon de renommée nationale est une véritable institution pour la ville d'Orléans. Venez apprécier la qualité des productions locales, régionales, nationales et faire votre marché sur ce lieu unique.

Des animations sur la thématique de La cuisine et l'art de la table à l'Élysée se dérouleront du 28 novembre au 1er décembre 2025.

Rue Robert Schuman Orléans 45100 Loiret Centre-Val de Loire

English :

Come and appreciate the quality of local, regional and national produce at the Salon Gastronomie et Vins d'Orléans, and shop at this unique venue! 4 days of gastronomy with 250 exhibitors

German :

Genießen Sie auf der Gastronomie- und Weinmesse in Orléans die Qualität der lokalen, regionalen und nationalen Produkte und kaufen Sie an diesem einzigartigen Ort ein! 4 Tage Gastronomie mit 250 Ausstellern

Italiano :

Venite a scoprire la qualità dei prodotti locali, regionali e nazionali al Salon Gastronomie et Vins d'Orléans e a fare shopping in questo luogo unico! 4 giorni di gastronomia con 250 espositori

Espanol :

Venga a disfrutar de la calidad de los productos locales, regionales y nacionales en el Salon Gastronomie et Vins d'Orléans, ¡y haga sus compras en este lugar único! 4 días de gastronomía con 250 expositores

