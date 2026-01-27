Salon gastronomique Les Papilles en Folie Étupes

Salon gastronomique Les Papilles en Folie

Espace Joséphine Baker Étupes

Début : 2026-02-07 14:30:00

fin : 2026-02-07 21:30:00

2026-02-07 2026-02-08

Les Papilles en Folie reviennent à Étupes !

Après le succès des éditions précédentes, le salon gastronomique Les Papilles en Folie fait son grand retour à Étupes pour sa 7ᵉ édition, co-organisée avec l’association Étupes Animations.

Pendant tout le week-end, les visiteurs sont invités à vivre une expérience gourmande et conviviale autour de la gastronomie et des produits du terroir.

Au programme

– démonstrations culinaires et savoir-faire des chefs,

– dégustations gourmandes,

– découverte de produits locaux et de saison,

– une ambiance chaleureuse et festive.

Un événement à partager en famille ou entre amis, idéal pour éveiller les papilles et rencontrer des producteurs passionnés.

Entrée 2 € .

Espace Joséphine Baker Étupes 25460 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

