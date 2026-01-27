Salon gastronomique Les Papilles en Folie Étupes
Salon gastronomique Les Papilles en Folie Étupes samedi 7 février 2026.
Salon gastronomique Les Papilles en Folie
Espace Joséphine Baker Étupes Doubs
Début : 2026-02-07 14:30:00
fin : 2026-02-07 21:30:00
Date(s) :
2026-02-07 2026-02-08
Les Papilles en Folie reviennent à Étupes !
Après le succès des éditions précédentes, le salon gastronomique Les Papilles en Folie fait son grand retour à Étupes pour sa 7ᵉ édition, co-organisée avec l’association Étupes Animations.
Pendant tout le week-end, les visiteurs sont invités à vivre une expérience gourmande et conviviale autour de la gastronomie et des produits du terroir.
Au programme
– démonstrations culinaires et savoir-faire des chefs,
– dégustations gourmandes,
– découverte de produits locaux et de saison,
– une ambiance chaleureuse et festive.
Un événement à partager en famille ou entre amis, idéal pour éveiller les papilles et rencontrer des producteurs passionnés.
Entrée 2 € .
Espace Joséphine Baker Étupes 25460 Doubs Bourgogne-Franche-Comté
