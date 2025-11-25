Salon Gazon Sport Pro Palais des Congrès Marseille

Salon Gazon Sport Pro

Du mardi 25 au jeudi 27 novembre 2025. Palais des Congrès 2 bd Rabatau Marseille Bouches-du-Rhône

Début : 2025-11-25

fin : 2025-11-27

Les 48 heures du gazon sport pro est l’événement phare de la filière de l’entretien des gazons sportifs professionnels.Professionnels

Tous les fournisseurs du marché réunis pour vous présenter leurs nouveautés et innovations accessoires et équipements, aménagement extérieur, intrants, boutiques, véhicules, services… .

Palais des Congrès 2 bd Rabatau Marseille 13008 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

The 48 heures du gazon sport pro is the flagship event of the professional sports turf maintenance industry.

German :

Die 48 Stunden des Profi-Sportrasens ist die führende Veranstaltung der Branche für die Pflege von Profi-Sportrasen.

Italiano :

La 48 heures du gazon sport pro è l’evento leader nel settore della manutenzione dei tappeti erbosi sportivi professionali.

Espanol :

El 48 heures du gazon sport pro es el acontecimiento más importante del sector del mantenimiento profesional del césped deportivo.

