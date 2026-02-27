Salon GEDICOOP Palais des Congrès Marseille
Salon GEDICOOP Palais des Congrès Marseille mardi 10 mars 2026.
Salon GEDICOOP
Du mardi 10 au mercredi 11 mars 2026. Palais des Congrès 2 bd Rabatau Marseille Bouches-du-Rhône
Début : 2026-03-10
fin : 2026-03-11
2026-03-10
Salon professionnel strictement réservé aux adhérents et fournisseurs du réseau.Professionnels
Palais des Congrès 2 bd Rabatau Marseille 13008 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
English :
Trade show strictly reserved for network members and suppliers.
L’événement Salon GEDICOOP Marseille a été mis à jour le 2026-02-24 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille