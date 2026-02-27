Salon GEDICOOP Palais des Congrès Marseille

Salon GEDICOOP

Du mardi 10 au mercredi 11 mars 2026. Palais des Congrès 2 bd Rabatau Marseille Bouches-du-Rhône

Début : 2026-03-10

fin : 2026-03-11

2026-03-10

Salon professionnel strictement réservé aux adhérents et fournisseurs du réseau.Professionnels

Palais des Congrès 2 bd Rabatau Marseille 13008 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Trade show strictly reserved for network members and suppliers.

