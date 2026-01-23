SALON GOURMAND DE MAYENNE Salle polyvalente Mayenne

SALON GOURMAND DE MAYENNE

Salle polyvalente Rue Voney Mayenne Mayenne

Tarif : 2 – 2 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14 10:00:00

fin : 2026-03-14 20:00:00

Date(s) :

2026-03-14 2026-03-15

Le Salon Gourmand de Mayenne revient les 14 et 15 mars prochain à la Salle polyvalente de Mayenne.

Le Salon Gourmand à Mayenne existe depuis plus de 20 ans et accueille entre 3000 et 3500 visiteurs sur le week-end. Sur place, une soixantaine d’exposants 40 des terroirs et 20 viticulteurs.

L’objectif du salon est de faire découvrir des produits de toute la France. Ce sont les producteurs qui sont présents, il n’y a pas de revendeurs. Nous avons une appellation par vin et un producteur par catégorie pour le terroir. Vous ne trouverez pas deux fois le même produit.

Le visiteur peut goûter, acheter, flâner dans les allées et discuter avec les producteurs présents. L’ambiance conviviale permet de découvrir dans la bonne humeur de bons produits français. .

Salle polyvalente Rue Voney Mayenne 53100 Mayenne Pays de la Loire salongourmand.mayenne@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Salon Gourmand de Mayenne returns on March 14 and 15 at the Salle polyvalente in Mayenne.

L’événement SALON GOURMAND DE MAYENNE Mayenne a été mis à jour le 2026-01-23 par Office de Tourisme Mayenne Co