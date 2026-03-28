Salon Gourmand’Caux Salle du Vieux-Moulin Yvetot
Salon Gourmand’Caux Salle du Vieux-Moulin Yvetot samedi 11 avril 2026.
Salon Gourmand’Caux
Salle du Vieux-Moulin 49 Rue de l’Étang Yvetot Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11 10:00:00
fin : 2026-04-12 18:00:00
Date(s) :
2026-04-11 2026-04-12
Le Lions Club d’Yvetot Terre de Caux vous invite à son événement incontournable, un week-end placé sous le signe de la gourmandise et du bien-être. Au programme plus de 35 exposants passionnés de gastronomie et de bien-être, des produits locaux et du terroir ainsi qu’une offre de restauration sur place. 100% des bénéfices seront reversés à des associations et œuvres sociales locales. Venez nombreux partager un moment convivial, découvrir des saveurs uniques et soutenir une belle cause ! .
Salle du Vieux-Moulin 49 Rue de l’Étang Yvetot 76190 Seine-Maritime Normandie
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English : Salon Gourmand’Caux
L’événement Salon Gourmand’Caux Yvetot a été mis à jour le 2026-03-28 par Yvetot Normandie Tourisme
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