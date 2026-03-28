Salon Gourmand’Caux Salle du Vieux-Moulin Yvetot

Salon Gourmand’Caux

Salle du Vieux-Moulin 49 Rue de l’Étang Yvetot Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 10:00:00

fin : 2026-04-12 18:00:00

Date(s) :

2026-04-11 2026-04-12

Le Lions Club d’Yvetot Terre de Caux vous invite à son événement incontournable, un week-end placé sous le signe de la gourmandise et du bien-être. Au programme plus de 35 exposants passionnés de gastronomie et de bien-être, des produits locaux et du terroir ainsi qu’une offre de restauration sur place. 100% des bénéfices seront reversés à des associations et œuvres sociales locales. Venez nombreux partager un moment convivial, découvrir des saveurs uniques et soutenir une belle cause ! .

Salle du Vieux-Moulin 49 Rue de l’Étang Yvetot 76190 Seine-Maritime Normandie

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English : Salon Gourmand’Caux

L’événement Salon Gourmand’Caux Yvetot a été mis à jour le 2026-03-28 par Yvetot Normandie Tourisme