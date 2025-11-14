Salon Grandes Ecoles de Commerce et d’Ingénieurs, Salon Santé Social et paramédical, Salon Formations artistiques et communication Centre de Congrès de Lyon Lyon 6e Arrondissement

Salon Grandes Ecoles de Commerce et d’Ingénieurs, Salon Santé Social et paramédical, Salon Formations artistiques et communication

Centre de Congrès de Lyon 50 quai Charles de Gaulle Lyon 6e Arrondissement Rhône

Début : 2025-11-14

fin : 2025-11-15

Les salons de l’Etudiant, espaces de rencontres privilégiés entre les jeunes et les principaux acteurs de l’enseignement supérieur, apportent des réponses claires et personnalisées sur les études et les métiers.

English :

L’Etudiant student fairs are the ideal meeting places for young people and the main players in higher education, providing clear, personalized answers to questions about studies and careers.

German :

Die Salons de l’Etudiant, privilegierte Treffpunkte für junge Menschen und die wichtigsten Akteure des Hochschulwesens, bieten klare und personalisierte Antworten zu Studien und Berufen.

Italiano :

Le fiere studentesche di L’Etudiant sono il luogo ideale per i giovani per incontrare i protagonisti dell’istruzione superiore, fornendo risposte chiare e personalizzate alle domande su studi e carriere.

Espanol :

Las ferias de estudiantes de L’Etudiant son el lugar ideal para que los jóvenes conozcan a los principales agentes de la enseñanza superior, ofreciéndoles respuestas claras y personalizadas a sus preguntas sobre estudios y carreras profesionales.

