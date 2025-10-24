Salon green expo Centre des Congrès Épinal

Salon green expo

Centre des Congrès 7 Avenue de Saint-Dié Épinal Vosges

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Vendredi 2026-03-06 10:00:00

fin : 2026-03-08 18:00:00

Date(s) :

2026-03-06 2026-03-08

Green Expo est LE salon dédié à vos jardins, vos terrasses, vos balcons… venez y rencontrer des professionnels de l’horticulture, de l’aménagement extérieur, de la création d’espaces verts, de l’outillage etc…

Ce salon sera un grand rendez-vous FESTIF et FAMILIAL pendant lequel vous pourrez assister à des conférences et des ateliers pratiques, découvrir le petit marché des producteurs locaux, vous restaurer auprès des food-trucks et autres points de restauration proposant des produits frais et locaux….

On y parlera bien entendu art de vivre à l’extérieur et bien-être avec les plantes !

Restauration sur placeTout public

0 .

Centre des Congrès 7 Avenue de Saint-Dié Épinal 88000 Vosges Grand Est +33 6 19 44 86 56

English :

Green Expo is THE show dedicated to your gardens, your terraces, your balconies? come and meet professionals in horticulture, landscaping, the creation of green spaces, tools, etc?

The show will be a big, FESTIVE, FAMILY event, during which you’ll be able to attend lectures and practical workshops, discover the small market of local producers, and dine at the food-trucks and other catering outlets offering fresh, local produce?

And, of course, we’ll be talking about the art of outdoor living and well-being with plants!

On-site catering

German :

Die Green Expo ist DIE Messe für Ihre Gärten, Terrassen und Balkone. Hier treffen Sie Fachleute aus den Bereichen Gartenbau, Außenanlagen, Grünflächengestaltung, Werkzeuge usw. an

Diese Messe ist ein großes FESTIVAL und FAMILIENFREUNDLICHES Ereignis, bei dem Sie an Vorträgen und praktischen Workshops teilnehmen, den kleinen Markt der lokalen Produzenten entdecken, sich an den Food-Trucks und anderen Verpflegungsstellen mit frischen und lokalen Produkten stärken können?

Natürlich wird auch über die Kunst des Lebens im Freien und das Wohlbefinden mit Pflanzen gesprochen!

Verpflegung vor Ort

Italiano :

Green Expo è IL salone dedicato ai vostri giardini, terrazzi e balconi? Venite a conoscere i professionisti dell’orticoltura, della progettazione di esterni, della creazione di spazi verdi, degli attrezzi, ecc?

Il salone sarà una grande festa per le famiglie, dove potrete assistere a conferenze e laboratori pratici, scoprire il piccolo mercato dei produttori locali, mangiare ai food-truck e agli altri punti di ristoro che offrono prodotti freschi e locali, eccetera.

E, naturalmente, si parlerà dell’arte di vivere all’aperto e del benessere con le piante!

Ristorazione in loco

Espanol :

Green Expo es EL salón dedicado a sus jardines, terrazas y balcones… venga a conocer a los profesionales de la horticultura, el diseño de exteriores, la creación de espacios verdes, las herramientas, etc..

El salón será un gran encuentro FAMILIAR y FIESTIVO, donde podrá asistir a conferencias y talleres prácticos, descubrir el pequeño mercado de productores locales, comer en los food-trucks y otros puntos de restauración que ofrecen productos frescos y locales, etc.

Y, por supuesto, no faltarán las charlas sobre el arte de vivir al aire libre y el bienestar con plantas

Restauración in situ

L’événement Salon green expo Épinal a été mis à jour le 2025-10-28 par OT EPINAL ET SA REGION