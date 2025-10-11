Salon Grim’Loire Salon des Littératures de l’imaginaire Langeais

Salon Grim’Loire Salon des Littératures de l’imaginaire Langeais samedi 11 octobre 2025.

Salon Grim’Loire Salon des Littératures de l’imaginaire

3 rue Andrée Colson Langeais Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-10-11

fin : 2025-10-12

Date(s) :

2025-10-11

Le salon Grim’Loire, gratuit et ouvert à tous, se déroulera le week-end du 11 et 12 octobre de 10h à 18h le samedi et de 10h à 17h le dimanche à la salle Auguste Rodin.

Le salon Grim’Loire, gratuit et ouvert à tous, se déroulera le week-end du 11 et 12 octobre de 10h à 18h le samedi et de 10h à 17h le dimanche à la salle Auguste Rodin.

Plus de 60 exposants seront présents auteurs en dédicace, maisons d’édition, illustrateurs…

Le week-end sera également ponctué d’animations pour satisfaire toute la famille (espace jeux de société et lecture, tombola, jeux de rôle et remise du prix littéraire) !

Un espace lecture et une restauration sur place sera possible.

Rendez-vous au pays des littératures de l’imaginaire. .

3 rue Andrée Colson Langeais 37130 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire salon.grimloire@gmail.com

English :

The Grim’Loire show, free and open to all, will take place on the weekend of October 11 and 12 from 10am to 6pm on Saturday and from 10am to 5pm on Sunday at the Salle Auguste Rodin.

German :

Die kostenlose und für alle offene Messe Grim’Loire findet am Wochenende des 11. und 12. Oktober von 10 bis 18 Uhr am Samstag und von 10 bis 17 Uhr am Sonntag in der Auguste-Rodin-Halle statt.

Italiano :

La mostra Grim’Loire, gratuita e aperta a tutti, si terrà nel fine settimana dell’11 e 12 ottobre dalle 10 alle 18 il sabato e dalle 10 alle 17 la domenica presso la Salle Auguste Rodin.

Espanol :

La exposición Grim’Loire, gratuita y abierta a todos, tendrá lugar el fin de semana del 11 y 12 de octubre de 10:00 a 18:00 el sábado y de 10:00 a 17:00 el domingo en la Sala Auguste Rodin.

L’événement Salon Grim’Loire Salon des Littératures de l’imaginaire Langeais a été mis à jour le 2025-08-22 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme