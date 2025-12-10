Salon Habitat Chalon-sur-Saône Parc des Expositions Chalon-sur-Saône
Salon Habitat Chalon-sur-Saône Parc des Expositions Chalon-sur-Saône vendredi 13 mars 2026.
Salon Habitat Chalon-sur-Saône
Parc des Expositions 1 rue d’Amsterdam Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-13
fin : 2026-03-15
Date(s) :
2026-03-13
Nous vous donnons rendez-vous du 13 au 15 mars 2026, pour la deuxième édition du Salon Habitat de Chalon-sur-Saône au Parc des Expositions.
Pour cet événement, ce sont 130 professionnels qui se réunissent pour exposer et conseiller les visiteurs afin de concrétiser leurs projets. Spécialistes de la construction, de la rénovation, de l’aménagement intérieur, extérieur et de la décoration.
Infos pratiques
– Parking gratuit
– Bar et restauration sur place
– Animations .
Parc des Expositions 1 rue d’Amsterdam Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 4 28 38 40 00 chalon@salonhabitat.net
English : Salon Habitat Chalon-sur-Saône
L’événement Salon Habitat Chalon-sur-Saône Chalon-sur-Saône a été mis à jour le 2025-12-08 par CHALON-SUR-SAONE │ OT et des Congrès du Grand Chalon | Cat.I