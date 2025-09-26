Salon Habitat d’Auxerre Auxerre
Rendez-vous incontournable de la rentrée, le Salon Habitat d’Auxerre revient du 7 au 9 novembre 2025 à Auxerrexpo ! Avec 120 exposants réunis, cette nouvelle édition propose un large éventail de solutions pour tous vos projets d’habitat construction, rénovation, aménagement intérieur et extérieur, décoration, énergies renouvelables, mobilier, et bien plus encore. Venez rencontrer des professionnels locaux, pour bénéficier de conseils personnalisés, découvrir les dernières tendances et concrétiser vos idées maison dans une ambiance conviviale et inspirante. Horaires d’ouverture 10h 19h Téléchargez votre invitation gratuite https://leopro.fr/salon-habitat-auxerre/#Inscription Restauration sur place. Auxerrexpo Avenue des Plaines de l’Yonne, 89000 Auxerre. .
