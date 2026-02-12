Salon Habitat de Chalon-sur-Saône 2026 Chalon-sur-Saône

Salon Habitat de Chalon-sur-Saône 2026

Tarif : 5 – 5 – EUR

Début : 2026-03-13

fin : 2026-03-15

2026-03-13

Nous vous donnons rendez-vous du 13 au 15 mars 2026, pour la deuxième édition du Salon Habitat de Chalon-sur-Saône au Parc des Expositions.

Pour cet événement, ce sont 130 professionnels qui se réunissent pour exposer et vous conseiller afin de concrétiser vos projets. Spécialistes de la construction, de la rénovation, de l’aménagement intérieur, extérieur et de la décoration seront présents.

Cet événement est l’occasion parfaite pour rencontrer des professionnels, comparer les offres et donner vie à vos envies.

Nous vous attendons nombreux pour vivre un moment d’inspiration et d’échanges autour de l’univers de l’habitat ! .

Parc des Expositions Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

