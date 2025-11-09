Salon Habitat Déco Parc des Expos de la Beaujoire / Exponantes Le Parc Nantes

Salon Habitat Déco Parc des Expos de la Beaujoire / Exponantes Le Parc Nantes dimanche 9 novembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-09 10:00 – 19:00

Gratuit : oui Gratuit sur inscription Adulte

Vous envisagez de réduire vos besoins énergétiques dans votre habitat ?Rencontrez l’équipe France Rénov’ au Salon Habitat Déco de Nantes ! Desconseils neutres, indépendants et gratuits pour concrétiser vos projets, vousinformer sur les économies d’énergie, vous renseigner sur les aidesfinancières et vous aider dans votre parcours de rénovation énergétique.

Parc des Expos de la Beaujoire / Exponantes Le Parc Nantes Erdre Nantes 44300

02 40 52 08 11 http://www.exponantes.com exponantes@exponantes.com https://www.salon-habitat-deco.fr/