Salon Habitat Déco Parc des Expositions de la Beaujoire Nantes vendredi 7 novembre 2025.

Salon Habitat Déco 7 – 9 novembre Parc des Expositions de la Beaujoire Loire-Atlantique

Gratuit sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-07T10:00:00 – 2025-11-07T19:00:00

Fin : 2025-11-09T10:00:00 – 2025-11-09T19:00:00

Vous envisagez de réduire vos besoins énergétiques dans votre habitat ?

Rencontrez l’équipe France Rénov’ au Salon Habitat Déco de Nantes ! Des

conseils neutres, indépendants et gratuits pour concrétiser vos projets, vous

informer sur les économies d’énergie, vous renseigner sur les aides

financières et vous aider dans votre parcours de rénovation énergétique.

Parc des Expositions de la Beaujoire 2B Rue des Pays de la Loire, Nantes Nantes 44300 Nantes Erdre Loire-Atlantique Pays de la Loire

