SALON HABITAT ÉPERNAY Ma Maison, Mes Projets, Mon Bien Vivre ! Le Millesium Épernay

SALON HABITAT ÉPERNAY Ma Maison, Mes Projets, Mon Bien Vivre !

Le Millesium Avenue du Général Margueritte Épernay Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-13

fin : 2026-02-15

Date(s) :

2026-02-13

Tout public

3 jours pour concrétiser les projets de construction, de rénovation, d’aménagement intérieur et extérieur, de chauffage, d’éco-énergie.

Véritable source d’inspiration, le SALON HABITAT Ma Maison, Mes Projets, Mon Bien Vivre, crée un parcours de visite pour guider le visiteur à travers les différents professionnels et artisans de la région présents pour conseiller et accompagner la réalisation des idées, des envies, des projets d’aménagement

vendredi & samedi 10h 19h dimanche 10h 18h

Parking gratuit

Restauration sur place .

Le Millesium Avenue du Général Margueritte Épernay 51200 Marne Grand Est

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : SALON HABITAT ÉPERNAY Ma Maison, Mes Projets, Mon Bien Vivre !

L’événement SALON HABITAT ÉPERNAY Ma Maison, Mes Projets, Mon Bien Vivre ! Épernay a été mis à jour le 2025-11-06 par Office de tourisme Epernay en Champagne