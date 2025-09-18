Salon habitat et bois CENTRE DES CONGRES Épinal
Salon habitat et bois CENTRE DES CONGRES Épinal jeudi 18 septembre 2025.
Salon habitat et bois
CENTRE DES CONGRES 7 Avenue de Saint Dié Épinal Vosges
Tarif : – – EUR
Début : Vendredi Vendredi 2025-09-18
fin : 2025-09-22
2025-09-18
Chaque année, le salon marque la rentrée économique et commerciale des Vosges avec plus de 35 000 visiteurs venant de tous les départements du Grand Est.
Habitat et Bois® c’est 5 jours pour voir les innovations, puiser les informations et profiter des conseils de plus de 250 exposants réunis autour du thème de la construction, la rénovation et l’équipement de l’habitat.
C’est le rendez-vous incontournable de l’ensemble de la filière bois régionale, qui fait découvrir aux visiteurs l’ensemble des savoir-faire de leur domaine
Habitat et Bois® est Le point de rencontre entre tous les porteurs de projets et les entreprises spécialistes de leur métier.
Cette année l’Atelier Touchons du Bois vous accueillera au coeur du salon, avec des dizaines de spécialistes du travail du bois. Tourneurs, sculpteurs, chantourneurs, marchands d’outils et de machines, autant d’artisans passionnés prêts à partager avec les visiteurs leur amour du bois.Tout public
CENTRE DES CONGRES 7 Avenue de Saint Dié Épinal 88000 Vosges Grand Est +33 3 29 34 43 02 contact@lacompagniedesevenements.com
English :
Every year, the show marks the start of the economic and commercial season in the Vosges, with over 35,000 visitors from all departments of the Grand Est region.
Habitat et Bois® is 5 days of innovations, information and advice from over 250 exhibitors on the theme of building, renovating and equipping the home.
It’s the must-attend event for the entire regional timber industry, enabling visitors to discover the full range of expertise in their field
Habitat et Bois® is the meeting point for all project developers and companies specializing in their field.
This year, the Atelier Touchons du Bois will welcome you to the heart of the show, with dozens of woodworking specialists. Turners, sculptors, scrollworkers, tool and machine dealers all passionate craftsmen ready to share their love of wood with visitors.
German :
Jedes Jahr markiert die Messe mit mehr als 35 000 Besuchern aus allen Departements des Grand Est den wirtschaftlichen und kommerziellen Herbst in den Vogesen.
Habitat et Bois® ist eine 5-tägige Messe, auf der Sie Innovationen sehen, Informationen sammeln und von den Ratschlägen der über 250 Aussteller profitieren können, die sich mit dem Thema Bau, Renovierung und Ausstattung von Wohnungen beschäftigen.
Es handelt sich um ein unumgängliches Treffen der gesamten regionalen Holzbranche, bei dem die Besucher das gesamte Know-how ihres Bereichs entdecken können
Habitat et Bois® ist Der Treffpunkt für alle Projektträger und Fachunternehmen.
In diesem Jahr empfängt Sie das Atelier Touchons du Bois im Herzen der Messe mit Dutzenden von Spezialisten der Holzbearbeitung. Drechsler, Bildhauer, Laubsägearbeiten, Händler von Werkzeugen und Maschinen allesamt leidenschaftliche Handwerker, die bereit sind, ihre Liebe zum Holz mit den Besuchern zu teilen.
Italiano :
Ogni anno, il salone segna l’inizio dell’anno economico e commerciale nei Vosgi, con oltre 35.000 visitatori provenienti da tutti i dipartimenti della regione del Grand Est.
Habitat et Bois® è una 5 giorni di innovazioni, informazioni e consigli da parte di oltre 250 espositori sul tema della costruzione, ristrutturazione e allestimento della casa.
È l’evento imperdibile per l’intera industria regionale del legno, che offre ai visitatori la possibilità di scoprire l’intera gamma di competenze nel loro settore
Habitat et Bois® è il punto d’incontro per tutti i progettisti e le aziende specializzate nel loro settore.
Quest’anno, l’Atelier Touchons du Bois vi accoglierà nel cuore del salone, con decine di specialisti della lavorazione del legno. Tornitori, scultori, scribacchini, rivenditori di utensili e macchine, tutti artigiani appassionati pronti a condividere con i visitatori il loro amore per il legno.
Espanol :
Cada año, el salón marca el inicio del año económico y comercial en los Vosgos, con más de 35.000 visitantes procedentes de todos los departamentos de la región del Gran Este.
Habitat et Bois® son 5 días de innovaciones, información y consejos de más de 250 expositores sobre el tema de la construcción, la renovación y el equipamiento del hogar.
Es la cita ineludible de toda la industria regional de la madera, que ofrece a los visitantes la oportunidad de descubrir toda la gama de competencias en su campo
Habitat et Bois® es el punto de encuentro de todos los promotores de proyectos y empresas especializadas en su ámbito.
Este año, el Atelier Touchons du Bois le acogerá en el corazón del salón, junto con decenas de especialistas de la madera. Torneros, escultores, dibujantes, comerciantes de herramientas y máquinas, todos ellos artesanos apasionados dispuestos a compartir su amor por la madera con los visitantes.
L’événement Salon habitat et bois Épinal a été mis à jour le 2024-12-12 par OT EPINAL ET SA REGION