Salon habitat et bois CENTRE DES CONGRES Épinal

Salon habitat et bois

CENTRE DES CONGRES 7 Avenue de Saint Dié Épinal Vosges

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi Vendredi 2026-09-17 10:00:00

fin : 2026-09-21 18:00:00

Date(s) :

2026-09-17 2026-09-21

Chaque année, le salon marque la rentrée économique et commerciale des Vosges avec plus de 35 000 visiteurs venant de tous les départements du Grand Est.

Habitat et Bois® c’est 5 jours pour voir les innovations, puiser les informations et profiter des conseils de plus de 250 exposants réunis autour du thème de la construction, la rénovation et l’équipement de l’habitat.

C’est le rendez-vous incontournable de l’ensemble de la filière bois régionale, qui fait découvrir aux visiteurs l’ensemble des savoir-faire de leur domaine

Habitat et Bois® est Le point de rencontre entre tous les porteurs de projets et les entreprises spécialistes de leur métier.

Cette année l’Atelier Touchons du Bois vous accueillera au coeur du salon, avec des dizaines de spécialistes du travail du bois. Tourneurs, sculpteurs, chantourneurs, marchands d’outils et de machines, autant d’artisans passionnés prêts à partager avec les visiteurs leur amour du bois.Tout public

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CENTRE DES CONGRES 7 Avenue de Saint Dié Épinal 88000 Vosges Grand Est +33 3 29 34 43 02 contact@lacompagniedesevenements.com

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English :

Every year, the show marks the start of the economic and commercial season in the Vosges, with over 35,000 visitors from all departments of the Grand Est region.

Habitat et Bois® is 5 days of innovations, information and advice from over 250 exhibitors on the theme of building, renovating and equipping the home.

It’s the must-attend event for the entire regional timber industry, enabling visitors to discover the full range of expertise in their field

Habitat et Bois® is the meeting point for all project developers and companies specializing in their field.

This year, the Atelier Touchons du Bois will welcome you to the heart of the show, with dozens of woodworking specialists. Turners, sculptors, scrollworkers, tool and machine dealers all passionate craftsmen ready to share their love of wood with visitors.

L’événement Salon habitat et bois Épinal a été mis à jour le 2026-03-27 par OT EPINAL ET SA REGION