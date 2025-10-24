Salon Habitat et Décoration Parc des Expositions La Teste-de-Buch

Parc des Expositions 940 Avenue de l’Europe La Teste-de-Buch Gironde

La nouvelle édition du Salon Habitat & Déco du Bassin d’Arcachon se déroulera du 24 au 26 octobre 2025 au Parc des Expositions de La Teste-de-Buch.

Pour l’occasion, 160 professionnels de la maison, de la construction, de la rénovation, de la décoration et de l’aménagement seront réunis sur un même lieu afin de répondre aux demandes des 8 000 visiteurs attendus sur 3 jours d’exposition. .

Parc des Expositions 940 Avenue de l'Europe La Teste-de-Buch 33260 Gironde Nouvelle-Aquitaine

