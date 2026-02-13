Salon Habitat et Loisirs La Ferté-Macé La Ferté Macé
Salon Habitat et Loisirs La Ferté-Macé La Ferté Macé samedi 28 mars 2026.
Salon Habitat et Loisirs
La Ferté-Macé Boulevard André Hamonic La Ferté Macé Orne
Début : Samedi 2026-03-28 10:00:00
fin : 2026-03-29 19:00:00
2026-03-28
Salon de l’habitat et des loisirs avec une cinquantaine d’exposants locaux (artisans, producteurs, industriels) qui seront à la salle Guy-Rossolini pour présenter leurs produits et savoir-faire autour de grands thèmes maison, produits culinaires locaux, artisanat et jardin. .
La Ferté-Macé Boulevard André Hamonic La Ferté Macé 61600 Orne Normandie +33 2 33 37 38 10 sports.loisirs@lafertemace.fr
