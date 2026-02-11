SALON HABITAT & IMMOBILIER

Place du Foirail Mende Lozère

Tarif : – – EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-10

fin : 2026-04-12

Date(s) :

2026-04-10

Mende accueille le salon de l’Habitat, et de l’Immobilier.

Ce salon s’adresse aux particuliers qui ont des projets de construction, de rénovation, des besoins d’entretien ou des envies d’améliorations de leur habitat.

Organisé par la Ville de Mende en collaboration avec Tout un Evénement.

Entrée libre. .

Place du Foirail Mende 48000 Lozère Occitanie +33 6 85 79 64 70 robert@toutunevenement.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement SALON HABITAT & IMMOBILIER Mende a été mis à jour le 2026-02-06 par 48-OT Mende