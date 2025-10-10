Salon Habitat, Immobilier & Rénovation TARBES Tarbes

TARBES Bd du Président Kennedy Tarbes Hautes-Pyrénées

Début : 2025-10-10

fin : 2025-10-12

2025-10-10

Pendant trois jours, des professionnels de la maison vous accueillent et auront le plaisir de vous accompagner pour donner vie à tous vos projets d’intérieur et d’extérieur !

De la construction à la décoration, en passant par l’aménagement extérieur, la domotique ou la sécurité, profitez de l’expertise de nombreux professionnels.

Horaires

Vendredi 10h -20h

Samedi 10h -20h

Dimanche 10h-19h

Parking gratuit

Restauration sur place

> Infos & billetterie voir site internet

TARBES Bd du Président Kennedy Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 9 72 11 00 30 secretariat@tarbes-expos.com

English :

For three days, home professionals will be on hand to help you bring all your interior and exterior projects to life!

From construction to decoration, from landscaping to home automation and security, take advantage of the expertise of numerous professionals.

Opening hours

Friday: 10am -8pm

Saturday: 10am-8pm

Sunday: 10am 7pm

Free parking

Catering on site

> Info & tickets: see website

German :

Drei Tage lang empfangen Sie Fachleute aus der Heimbranche und freuen sich darauf, Sie zu begleiten, um all Ihren Projekten im Innen- und Außenbereich Leben einzuhauchen!

Vom Bau über die Dekoration, die Außenanlagen, die Haustechnik oder die Sicherheit: Profitieren Sie von der Expertise zahlreicher Fachleute.

Öffnungszeiten:

Freitag: 10h -20h

Samstag: 10h -20h

Sonntag: 10h-19h

Kostenlose Parkplätze

Verpflegung vor Ort

> Infos & Tickets: siehe Website

Italiano :

Per tre giorni, i professionisti della casa saranno a disposizione per aiutarvi a realizzare tutti i vostri progetti interni ed esterni!

Dalla costruzione alla decorazione, senza dimenticare la paesaggistica, la domotica e la sicurezza, approfittate dell’esperienza di una serie di professionisti.

Orari di apertura

Venerdì: dalle 10.00 alle 20.00

Sabato: dalle 10.00 alle 20.00

Domenica: dalle 10.00 alle 19.00

Parcheggio gratuito

Ristorazione in loco

> Info e biglietti: vedi sito web

Espanol :

Durante tres días, los profesionales del hogar estarán a su disposición para ayudarle a dar vida a todos sus proyectos de interior y exterior

Desde la construcción a la decoración, pasando por el paisajismo, la domótica o la seguridad, aproveche la experiencia de numerosos profesionales.

Horario de apertura

Viernes: de 10.00 a 20.00 h

Sábado: de 10.00 a 20.00 h

Domingo: de 10.00 a 19.00 horas

Aparcamiento gratuito

Restauración in situ

> Información y entradas: véase el sitio web

