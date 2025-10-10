Salon Habitat, Immobilier & Rénovation TARBES Tarbes
Salon Habitat, Immobilier & Rénovation TARBES Tarbes vendredi 10 octobre 2025.
Salon Habitat, Immobilier & Rénovation
TARBES Bd du Président Kennedy Tarbes Hautes-Pyrénées
Début : 2025-10-10
fin : 2025-10-12
Date(s) :
2025-10-10
Pendant trois jours, des professionnels de la maison vous accueillent et auront le plaisir de vous accompagner pour donner vie à tous vos projets d’intérieur et d’extérieur !
De la construction à la décoration, en passant par l’aménagement extérieur, la domotique ou la sécurité, profitez de l’expertise de nombreux professionnels.
Horaires
Vendredi 10h -20h
Samedi 10h -20h
Dimanche 10h-19h
Parking gratuit
Restauration sur place
> Infos & billetterie voir site internet
TARBES Bd du Président Kennedy Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 9 72 11 00 30 secretariat@tarbes-expos.com
English :
For three days, home professionals will be on hand to help you bring all your interior and exterior projects to life!
From construction to decoration, from landscaping to home automation and security, take advantage of the expertise of numerous professionals.
Opening hours
Friday: 10am -8pm
Saturday: 10am-8pm
Sunday: 10am 7pm
Free parking
Catering on site
> Info & tickets: see website
German :
Drei Tage lang empfangen Sie Fachleute aus der Heimbranche und freuen sich darauf, Sie zu begleiten, um all Ihren Projekten im Innen- und Außenbereich Leben einzuhauchen!
Vom Bau über die Dekoration, die Außenanlagen, die Haustechnik oder die Sicherheit: Profitieren Sie von der Expertise zahlreicher Fachleute.
Öffnungszeiten:
Freitag: 10h -20h
Samstag: 10h -20h
Sonntag: 10h-19h
Kostenlose Parkplätze
Verpflegung vor Ort
> Infos & Tickets: siehe Website
Italiano :
Per tre giorni, i professionisti della casa saranno a disposizione per aiutarvi a realizzare tutti i vostri progetti interni ed esterni!
Dalla costruzione alla decorazione, senza dimenticare la paesaggistica, la domotica e la sicurezza, approfittate dell’esperienza di una serie di professionisti.
Orari di apertura
Venerdì: dalle 10.00 alle 20.00
Sabato: dalle 10.00 alle 20.00
Domenica: dalle 10.00 alle 19.00
Parcheggio gratuito
Ristorazione in loco
> Info e biglietti: vedi sito web
Espanol :
Durante tres días, los profesionales del hogar estarán a su disposición para ayudarle a dar vida a todos sus proyectos de interior y exterior
Desde la construcción a la decoración, pasando por el paisajismo, la domótica o la seguridad, aproveche la experiencia de numerosos profesionales.
Horario de apertura
Viernes: de 10.00 a 20.00 h
Sábado: de 10.00 a 20.00 h
Domingo: de 10.00 a 19.00 horas
Aparcamiento gratuito
Restauración in situ
> Información y entradas: véase el sitio web
L’événement Salon Habitat, Immobilier & Rénovation Tarbes a été mis à jour le 2025-09-18 par OT de Tarbes|CDT65