Salon Habitat, Immobilier & Rénovation TARBES Tarbes
vendredi 9 octobre 2026 · TARBES · Tarbes
Informations pratiques
Tarbes
Salon Habitat, Immobilier & Rénovation
TARBES Bd du Président Kennedy Tarbes Hautes-Pyrénées
Tarif : – – EUR
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-09
fin : 2026-10-11
Date(s) :
2026-10-09
Pendant trois jours, des professionnels de la maison vous accueillent et auront le plaisir de vous accompagner pour donner vie à tous vos projets d’intérieur et d’extérieur !
De la construction à la décoration, en passant par l’aménagement extérieur, la domotique ou la sécurité, profitez de l’expertise de nombreux professionnels.
Horaires :
Vendredi : 10h -20h
Samedi : 10h -20h
Dimanche : 10h-19h
Parking gratuit
Restauration sur place
> Infos & billetterie : voir site internet
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TARBES Bd du Président Kennedy Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 9 72 11 00 30 secretariat@tarbes-expos.com
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English :
For three days, home professionals will be on hand to help you bring all your interior and exterior projects to life!
From construction to decoration, from landscaping to home automation and security, take advantage of the expertise of numerous professionals.
Opening hours :
Friday: 10am -8pm
Saturday: 10am-8pm
Sunday: 10am – 7pm
Free parking
Catering on site
> Info & tickets: see website
L’événement Salon Habitat, Immobilier & Rénovation Tarbes a été mis à jour le 2026-09-11 par OT de Tarbes|CDT65
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