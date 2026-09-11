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AGENDA · Tarbes

Salon Habitat, Immobilier & Rénovation TARBES Tarbes

vendredi 9 octobre 2026 · TARBES · Tarbes

Informations pratiques

Début
vendredi 9 octobre 2026
Fin
dimanche 11 octobre 2026
Lieu
TARBES
Adresse
Bd du Président Kennedy
Ville
65000 Tarbes
Département
Hautes-Pyrénées
Tarif
Tarif enfant

Tarbes

Salon Habitat, Immobilier & Rénovation

TARBES Bd du Président Kennedy Tarbes Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-09
fin : 2026-10-11

Date(s) :
2026-10-09

Pendant trois jours, des professionnels de la maison vous accueillent et auront le plaisir de vous accompagner pour donner vie à tous vos projets d’intérieur et d’extérieur !

De la construction à la décoration, en passant par l’aménagement extérieur, la domotique ou la sécurité, profitez de l’expertise de nombreux professionnels.

Horaires :

Vendredi : 10h -20h
Samedi : 10h -20h
Dimanche : 10h-19h

Parking gratuit
Restauration sur place

> Infos & billetterie : voir site internet
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TARBES Bd du Président Kennedy Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 9 72 11 00 30  secretariat@tarbes-expos.com

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English :

For three days, home professionals will be on hand to help you bring all your interior and exterior projects to life!

From construction to decoration, from landscaping to home automation and security, take advantage of the expertise of numerous professionals.

Opening hours :

Friday: 10am -8pm
Saturday: 10am-8pm
Sunday: 10am – 7pm

Free parking
Catering on site

> Info & tickets: see website

L’événement Salon Habitat, Immobilier & Rénovation Tarbes a été mis à jour le 2026-09-11 par OT de Tarbes|CDT65

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