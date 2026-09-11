Salon Habitat, Immobilier & Rénovation TARBES Tarbes

Informations pratiques

Tarbes

Salon Habitat, Immobilier & Rénovation

TARBES Bd du Président Kennedy Tarbes Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-09

fin : 2026-10-11

Date(s) :

2026-10-09

Pendant trois jours, des professionnels de la maison vous accueillent et auront le plaisir de vous accompagner pour donner vie à tous vos projets d’intérieur et d’extérieur !

De la construction à la décoration, en passant par l’aménagement extérieur, la domotique ou la sécurité, profitez de l’expertise de nombreux professionnels.

Horaires :

Vendredi : 10h -20h

Samedi : 10h -20h

Dimanche : 10h-19h

Parking gratuit

Restauration sur place

> Infos & billetterie : voir site internet

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TARBES Bd du Président Kennedy Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 9 72 11 00 30 secretariat@tarbes-expos.com

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English :

For three days, home professionals will be on hand to help you bring all your interior and exterior projects to life!

From construction to decoration, from landscaping to home automation and security, take advantage of the expertise of numerous professionals.

Opening hours :

Friday: 10am -8pm

Saturday: 10am-8pm

Sunday: 10am – 7pm

Free parking

Catering on site

> Info & tickets: see website

L’événement Salon Habitat, Immobilier & Rénovation Tarbes a été mis à jour le 2026-09-11 par OT de Tarbes|CDT65