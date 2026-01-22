Salon Habitat & Jardin Cognac Espace 3000 Cognac
Salon Habitat & Jardin Cognac Espace 3000 Cognac vendredi 6 février 2026.
Salon Habitat & Jardin Cognac
Espace 3000 Boulevard Oscar Planat Cognac Charente
Tarif : – – EUR
moins de 18 ans
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-06 10:00:00
fin : 2026-02-08 19:00:00
Date(s) :
2026-02-06
Rencontrez 95 experts dédiés au jardin et à la maison !
Inspirez-vous, échangez, concrétisez vos projets ….
.
Espace 3000 Boulevard Oscar Planat Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 2 41 38 60 00 info@leo.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Meet 95 experts dedicated to home and garden!
Get inspired, exchange ideas and make your projects a reality ….
L’événement Salon Habitat & Jardin Cognac Cognac a été mis à jour le 2026-01-22 par Destination Cognac