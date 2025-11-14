SALON HABITAT & JARDIN Espace Culturel René Cassin Fontenay-le-Comte

Espace Culturel René Cassin Avenue de la Gare Fontenay-le-Comte Vendée

Tarif : 4 – 4 – EUR

Début : 2025-11-14 14:00:00

fin : 2025-11-14 19:00:00

2025-11-14 2025-11-15

Plus de 100 professionnels seront présents pour partager leur expertise et vous accompagner dans tous vos projets.

Construction, rénovation, équipements, aménagement intérieur ou décoration pendant trois jours, découvrez les solutions et tendances dédiées à votre maison.

PRIX D’ENTRÉE 4€

GRATUIT POUR LES MOINS DE 18 ANS

PARKING GRATUIT

RESTAURANT ET BAR SUR PLACE .

Espace Culturel René Cassin Avenue de la Gare Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire

English :

Over 100 professionals will be on hand to share their expertise and support you in all your projects.

German :

Mehr als 100 Fachleute werden anwesend sein, um ihr Fachwissen zu teilen und Sie bei all Ihren Projekten zu unterstützen.

Italiano :

Più di 100 professionisti saranno a disposizione per condividere la loro esperienza e aiutarvi a realizzare tutti i vostri progetti.

Espanol :

Más de 100 profesionales estarán a su disposición para compartir sus conocimientos y ayudarle en todos sus proyectos.

